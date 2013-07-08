Muğla'da gergin anlar

Muğla'da Kürt ailelerle başka bir grup arasında çıkan kavgaya polis müdahele etti. Kavgayı ayıran polis, Kürt vatandaşları önlem amaçlı emniyete götürürürken, yapılan aramada çok sayıda tahta sopa ele geçirilirken, gözltı işlemi uygulanmadı

Muğla'nın Düğerek Mahallesi'nde bazı vatandaşlar ile bölgeye göç etmiş Kürt aileler arasnıda bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Olay büyüyerek mahalle kavgasına dönüştü. Gruplar birbirlerine taş ve bira şişeleriye saldırdınca, yapılan ihbar sonucu olaya çevik kuvvet ve sivil polisler müdahele etti.

Radikal gazetesinde çıkan haber şöyle:



Güvenlik güçleri, megafonla anons yaparak tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sayıları giderek artan yerel halk Kürt vatandaşların üzerine yürüdü. Bu sırada bir evden havaya pompalı tüfekle iki el ateş edildi. Bunun üzerine polis her iki gruba müdahalede bulundu. AK Parti Muğla İl Yönetim üyesi Ramazan Pökün ile polisin çabaları sonucu taraflar sakinleştirilebildi.

50 Kürt vatandaş önlem amaçlı mahalleden çıkartılarak Emniyet'e götürüldü. Havaya ateş edilen eve giren polis, aramalar sonucu kullanılan pompalı tüfeği buldu, el koydu. Olay yerine gelen ve şüpheli görülen bir otomobilde yapılan aramada ise bagajında çok sayıda tahta sopa ele geçirildi. Olayla ilgili yaralanan kimsenin bulunmadığı, gözaltı işleminin de uygulanmadığı bildirildi.