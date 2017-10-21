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Muğla'da FETÖ operasyonuna 6 tutuklama

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı, tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

21 Ekim 2017 01:42

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 6\'sı, tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Örgütün gizli haberleşme sistemi olan \'ByLock kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik geçen salı günü operasyon düzenlendi. Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Urfa ve Van\'da yapılan eşzamanlı baskınlarda 2\'si memur, 17 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 gün içerisinde aralıklarla adliyeye sevk edilen şüpheliden 6\'sı tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Polis ekipleri, soruşturma kapsamında aranan 3 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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