Muğla'da Diyanet'e tepki

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Muğla Şubeler Platformu, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın resmi sitesindeki \'Dini Kavramlar Sözlüğü\' bölümünde \'buluğ\' ve \'nikah\' kelimelerine ilişkin açıklamalara tepki gösterdi.

KESK Muğla Şubeler Platformu üyeleri, Menteşe Sınırsızlık Meydanı\'nda basın açıklaması yaptı. \'Çocuklarımızı, gericiliğe teslim etmeyeceğiz. Diyanet, peşindeyiz\' yazılı pankart ve \'Diyanet boş ol, boş ol, boş ol\' yazılı dövizler açan kadınlar, Diyanet İşleri Başkanlığı\'na tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanlığı Kadın Sekreteri Özlem Şahin Güngör, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın resmi sitesindeki \'Dini Kavramlar Sözlüğü\' bölümünde \'buluğ\' ve \'nikah\' kelimelerine ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Güngör, \"AKP-Saray rejimi iktidarı süresince çocuk istismarı, çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet, taciz, tecavüz giderek artmıştır ve her yeni güne kadınların erkek şiddetine maruz kaldığı, öldürüldüğü, çocuklarımızın yurtlarda, okullarda tacize, tecavüze uğradığı haberleri düşmektedir\" diye konuştu.

Güngör, eğitimde 4+4+4 uygulamasına geçilmesiyle birlikte çocuk yaşta evliliklerin önünün açıldığını öne sürerek, şöyle devam etti:

\"Eğitimde bu düzenleme ile hız kazanan dönüşüm sonucunda yaklaşık 2 milyon çocuk örgün eğitim dışında kalmıştır. Üstelik çocuk yaşta evliliklerin basit bir sonuç olmadığı, bir zihniyetin yansıması ve bilinçli bir şekilde izlenen bir politikanın ürünü olduğu bugün bir kez daha açıkça görülmektedir. Müftülere nikah kıyma yetkisi veren ve nüfus hizmetlerinde değişiklikler getiren yasa, çocuklarımızı her türlü istismara açık hale getirmiştir. Müfredatta yapılan değişikliklerle hazırlanan kitaplarda kadın ve erkek arasındaki eşitsizlikler fıtrata bağlanmıştır. Kadınların ikincil konumda olduğu öğretilmeye çalışılmaktadır. Hayatın her alanının dinselleştirildiği, kadınların medeni kanunla korunan haklarının gasp edilmeye, yerine şerri hukukun getirilmeye çalışıldığı düzenlemelerin yanı sıra bu anlayışın uzantısı olan müfredata maruz kalan çocuklarımızın psikolojisinde çok ciddi tahribatlar oluşmaktadır.\"

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.



FOTOĞRAFLI