Muğla'da çıplak gözaltıya soruşturma

Savcılık, Muğla’da 7 kişinin gözaltına alınırken darp edilmiş halde çıplak teşhir edilmesine ilişkin soruşturma başlattı. Avukat Günfer Karadeniz "Eğer o fotoğraflar servis edilmeseydi, biz bu işkenceyi duymayacaktık" dedi.

Duvar'dan Nuray Pehlivan'ın haberi şöyle:

Muğla’da 7 kişinin soyularak gözaltına alınmasına PKK’lı olduğu iddiasıyla 5 kişinin öldürülmesine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Avukatların verdiği bilgilere göre, çatışma sonrası öldüğü iddia edilen 3 kişiden 2’sinin cenazesi dün ailelerine teslim edildi. Diğer cenaze ise bugün Hatay’dan gelecek olan aileye verilecek.

Öte yandan 4 Ekim’den bu yana gözaltında tutulan 7 kişiden 2’sinin emniyette ifadesi alındı, ancak gözaltındakiler halen aileleriyle görüştürülmüyor.

"2 tutanak hazırlandı"

Çatışmada öldüğü iddia edilen Musa Arslan ve Rojhat Seçkin’in cenazelerinin aileleri tarafından alındığını, İlyas Demir’in cenazesinin ise bugün teslim edileceğini söyleyen Avukat Günfer Karadeniz “Cenazeler teslim edilirken ön otopsi raporları ‘gizlilik’ gerekçesiyle ailelere ve avukatlara verilmedi” dedi.

Ailelere adliyede el yazısıyla yazılmış bir tutanak imzalatılmaya çalışıldığını ifade eden Karadeniz şu bilgileri verdi:

“Tutanakta el yazısıyla ‘Çatışmada öldürülen PKK, KCK üyesi … kişinin cenazesi annesine teslim edilmiştir’ yazıyor. Bunu teyit ettirmeye çalışmışlar. Aileler tutanağı imzalamadı. HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Erol Dora’yla birlikte savcıyla konuştuk. Savcı ‘Ölen şu kişinin cenazesi teslim alındı’ şeklinde bir tutanak hazırladı. Aileler bu tutanağı imzaladı. Eğer aileler ilk baştaki tutanağı imzalanmış olsaydı şimdiden ‘hüküm’ verilmiş olacaktı.’’

"Randevular iptal edildi"

HDP’li vekiller Beştaş ve Dora’nın bilgi almak için Muğla Baro’sunu ve Tabipler Odası’nı ziyaret ettiklerini anlatan Karadeniz “Heyet olarak valilik ve savcılıktan da randevu talep ettik, ancak randevu talebimiz ilk başta kabul edildiği halde sonrasında tarafımıza görüşmenin iptal edildiği bildirildi” dedi.

Gözaltındaki 7 kişiden 4’ünün avukatlığını yapan Karadeniz, 2 kişinin dün itibariyle emniyetteki sorgusunun tamamlandığını, yarın da gözaltında bulunanların tamamının adliyeye sevk edileceğini ifade etti.

"İşkence duyulmayacaktı"

Çıplak fotoğraflara ilişkin savcılığın soruşturma başlattığını belirten Karadeniz “Eğer o fotoğraflar medyaya servis edilmeseydi, çırılçıplak soyurak gözaltı yapıldığı bilgisi olmasaydı, biz bu işkenceyi duymayacaktık bile. Bu konunun aydınlanması için kamuoyunun tepkisi çok önemli” dedi.