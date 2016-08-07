Muğla'da bir kadın boşandıktan sonra affettiği eşi tarafından öldürüldü!

Muğla'da, boşandıktan sonra affettiği eşi Gökhan Günay'ın saldırısına uğrayan Gizem Günay, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Menteşe ilçesi, Orhaniye Mahallesi Marmaris Bulvarı üzerinde bir apartmanda kaloriferci Gökhan Günay dün gece evinde bir süre içki içti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Gökhan Güney bir süre sonra eşine saldırmaya başladı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Gökhan Günay, mutfaktan eline geçirdiği sopayla eşine vurdu. Gürültüleri duyan apartmanda yaşayanlar durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, eşi tarafından dövülerek ağır yaralanan genç kadını ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği ve dalağının patladığı belirlenen iki çocuk annesi Gizem Günay ameliyata alındı. Sabaha kadar süren ameliyatta Günay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Günay'ın cesedi, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, eşini döverek öldüren koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adını vermek istemeyen mahalleli, şöyle dedi: “Resmi olarak boşanmışlardı. Ancak, çocuklar mağdur olmaması için Gizem, özür dileyen eşini affetti. Tekrar evlendiler. 4 gün önce güneş gözlüğü takmasına rağmen Gizem'in yüz ve gözünün altında morluklar olduğunu gördüm. Eşinin dövdüğünü söyledi. Eşi serseri serseri gezerdi. Apartman temizliğini ve kışın kaloriferi bile bu kadın yakardı. Duyunca çok üzüldük. Gizem, melek gibiydi. Herkes ile iyi geçinirdi. Kimseye zararı yoktu. Eşine, yazıklar olsun.”