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Muğla'da akü hırsızlığına 2 tutuklama

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da kamyonlardan akü çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı

15 Aralık 2018 20:28

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da kamyonlardan akü çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 6 Temmuz\'da Menteşe ilçesindeki 3 kamyonun akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği hırsızlık zanlıları G.A. ve E.İ\'yi, geçen salı günü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A. ve E.İ. tutuklandı.

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