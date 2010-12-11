-MUĞLA'DA ''AİLE HEKİMLİĞİ MASAL'' MİTİNGİ MUĞLA (A.A) - 11.12.2010 - Muğla'da ''Aile Hekimliği Masal, Taşeronlaştırma, Güvencesiz Çalıştırma, Paralı Sağlık Hizmeti Gerçek'' mitingi düzenlendi. Aile hekimliğini protesto amacıyla Muğla'da düzenlenen mitinge İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur,Manisa, Bursa ve Antalya'dan gelen sağlık çalışanları katıldı. Kışla Parkı mevkisinde toplanan çeşitli sendikalara bağlı sağlık çalışanları ve öğrenciler, ellerinde taşıdıkları bayrak ve pankartlarla sloganlar atarak eski garaj bölgesine yürüdü. CHP Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın da katıldığı eski garaj bölgesindeki mitingde sağlık çalışanları ve öğrenciler, davul-zurna eşliğinde halay çekti. Programın açılışında Miting Tertip Komitesi adına konuşan Muğla Tabip Odası Başkanı Naki Bulut, 10 Aralık tarihinin ülke tarihine kara bir gün olarak geçtiğini belirterek, ''Dün Türkiye'de tüm sağlık ocakları kapatıldı. Bir baba ocağı, bir ana kucağı olarak gördüğümüz sağlık ocakları tarihe gömüldü. Tüm ülke aile hekimliğine geçti. Aile hekimliği masalı ile birinci basamak sağlık hizmetleri özelleşti ve devlet koruyucu sağlık hizmetlerinden elini çekti'' dedi. Sağlık Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Bedriye Yorgun da Aile Hekimliği uygulamasıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin ve sağlığın toplumsal boyutunun tasfiye edilerek, hizmeti bireyselleştiren bir sürecin başlatıldığını söyledi. Aile Hekimliği uygulamasının sağlıkta altın çağı başlatamadığını iddia eden Yorgun şöyle konuştu: ''Halkın sağlık ocağından memnun olmadığı yalan. Türkiye İstatistik Kurumu anketlerinden biliyoruz. Halkın en memnun olduğu kurumlar sağlık ocaklarıydı. Ama kapılarına kilit vuruldu. Ocaklarımızı ticarethaneye çevirecek. Resmi verilere rağmen gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Biz bu yalanlara kanmayacak, sağlık hakkımızdan, iş güvencemizden, geleceğimizden ve örgütlü mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.'' Konuşmaların ardından mitinge katılanlar olaysız şekilde dağıldı.