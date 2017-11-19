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Muğla'da 7 asırlık tevrat ele geçirildi

Cihan KAYA / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, jandarmanın yaptığı kaçakçılık operasyonunda ceylan derisi üzerine altın yazmalı tevrat ele geçirildi

19 Kasım 2017 23:20

Cihan KAYA / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesinde, jandarmanın yaptığı kaçakçılık operasyonunda ceylan derisi üzerine altın yazmalı tevrat ele geçirildi. Yaklaşık 7 asırlık olduğu tahmin edilen tavratı satmaya çalışanlar yakalandı.
Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip bir tevratın satılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Kendilerini müşteri gibi gösteren ekipler, kaçakçılık şüphelileriyle irtibata geçti. Tarihi tevrat için Sadettin U., Selahattin U., Zahit Ç. ve İlker A. ile 7.5 milyon liralık anlaşma yapan ekipler, Karadere Mahallesi\'ndeki sahilde buluşma ayarladı. Jandarma burada düzenlediği operasyonla tevratı ele geçirip söz konusu 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar yapılan sağlık kontrollerinin ardından jandarma komutanlığına götürüldü. 
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Sadettin U., sevk edildiği adliyede \'Tarihi eser kaçakçılığı\' suçundan tutuklandı. Selahattin U., Zahit Ç. ve İlker A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, tevratın incelenmek üzere Fethiye Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildiği öğrenildi.

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