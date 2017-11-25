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Muğla'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Ula İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 5

25 Kasım 2017 04:12

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Ula İlçesi\'nde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi\'nin merkez üssünü Muğla\'nın Ula ilçesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 00.49\'da meydana geldi. Yerin 25.44 kilometre derinliğinde olan deprem, Ula\'nın yanı sıra, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak belirledi.
Geçen Çarşamba akşamı da Muğla\'nın Ula İlçesi\'nde merkez üssü kırsal Arıcılar Mahallesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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