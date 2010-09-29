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MUĞLA'DA 49 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ MUĞLA (A.A)

29 Eylül 2010 02:27

-MUĞLA'DA 49 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ MUĞLA (A.A) - 28.09.2010 - Muğla Üniversitesi'nde eğitim gören 49 öğrenci, yedikleri yemeklerden zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı. Muğla Üniversitesi'nde eğitim gören ve Kötekli mahallesinde bulunan öğrenci yurtlarında kalan ikisi kız 49 öğrenci, yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. 112 ekipleri tarafından Muğla Devlet Hastanesine kaldırılan ikisi kız 49 öğrenci acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. -SAĞLIK MÜDÜRÜ- Muğla Sağlık İl Müdürü Dr. İskender Gencer, acil serviste gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise getirilen öğrencilere kısa süre içerisinde ilk müdahalelerinin yapıldığını belirterek, ''Sağlık ve Tarım Müdürlüğü ekipleri zehirlenmenin nedenini araştıracaklar. Öğrencilerin yemek yedikleri kaplardan ve yemeklerden numune alınarak incelenecek. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri söz konusu değil'' dedi. Bu arada 112 Acil Yardım Merkezine öğrencilerden gelen ihbarın artması nedeniyle Muğla kent merkezinde 4 ambulansın daha hazır bekletildiği öğrenildi.

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