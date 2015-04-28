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Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

İl genelinde hissedilen deprem, hasara yol açmadı

28 Nisan 2015 15:41

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, Richter Ölçeği'ne göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen deprem, hasara yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Entitüsü'nden yapılan açıklamaya göre göre, bugün saat 10.59'da merkez üssü Köyceğiz'in Balcılar Mahallesi olan yerin 6 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla genelinde hissedilen deprem, herhangi bir hasara neden olmadı. Sarsıntı nedeniyle korkuya kapılan bazı kişiler sokaklara çıktı.

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