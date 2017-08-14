Muğla'da 31 kişiye ByLock'tan gözaltı

Muğla'daki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığının belirlendiği belirtilen 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 8'i kadın 11'i adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle 37 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Savcılığın talimatı üzerine geçen cuma günü düzenlediği eş zamanlı operasyonda, KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 31 kişiyi gözaltına aldı. Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 8'i kadın 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.