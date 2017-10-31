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Muğla'da 2 otomobil çarpıştı, 7 yaralı

Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

31 Ekim 2017 00:25

Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Milas-Yatağan Karayolu Boğayokuşu Mevkii\'nde meydana geldi. Milas\'tan Yatağan yönüne giden Mehmet Akçakaya (37) yönetimindeki 48 Y 1101 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Zehra Demir (36) yönetimindeki 48 ABB 14 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Akçakaya yönetimindeki otomobil savrularak orta refüje çıkarken, Demir yönetimindeki otomobil de yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüler Demir ve Akçakaya ile birlikte her iki otomobilde bulunan yolcular Muzaffer Eren Demir (10), Zöhre Dilek Öçay (33), Abdullah Tahir Tuzcu (10), Neşe Akçakaya (20) ve İsmail Akçakaya\'yı (33) 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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