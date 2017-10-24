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Muğla'da 2 kişiye tarihi eser gözaltısı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda, 114 bronz sikke ve baş kısmı kırık mermer tanrıça Afrodit heykelciği ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı

24 Ekim 2017 15:00

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da polisin düzenlediği operasyonda, 114 bronz sikke ve baş kısmı kırık mermer tanrıça Afrodit heykelciği ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir hafta içinde kent genelinde tarihi eser operasyonu düzenlendi. Operasyonların Fethiye ayağında, iki ayrı adreste yapılan aramalarda İlkçağ Roma İmparatorluğu Dönemi\'ne ait 114 bronz sikke ile 2. Yüzyıl Roma İmparatorluğu Dönemi\'ne ait baş kısmı kırık, mermer tanrıça Afrodit heykelciği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ele geçirilen sikke ve heykelcik, Muğla Müze Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, 2 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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