Muğla'da 11 askere FETÖ'den gözaltı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- İSTANBUL merkezli olarak FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla\'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10\'u görevde, biri daha önce ordudan ihraç edilmiş çeşitli rütbelerde toplam 11 asker gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin TSK yapılanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli başlatılan operasyonda, Marmaris\'te 14, Bodrum\'da da 15 adrese bugün saat 05.00\'te eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda Marmaris\'te tamamı görevde olan binbaşı H.A., yüzbaşı O.C., yüzbaşı F.G., üsteğmen A.L., üsteğmen L.K., astsubay B.Ç., astsubay M.O., astsubay F.O., astsubay O.A.S. ve astsubay R.A. gözaltına alındı. Marmaris\'te ayrıca 4 kişinin firarda olduğu ve arandığı bildirildi. Bodrum\'da ise daha önce ordudan ihraç edilen uzman çavuş E.A. gözaltına alındı. Muğla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen askerlerin, İstanbul\'a sevk edileceği bildirildi.