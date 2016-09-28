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Muğla ve Denizli'de deprem!

Akşam saatlerinde Denizli'de deprem olmuştu

28 Eylül 2016 03:19

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde Denizli'de de 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Çevre illerden hissedildi

Deprem, Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı şeridinde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre, bugün saat 23.57'de merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça İlçesi açıklarında  5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir'de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem kısa süreli endişeye neden oldu. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü Akdeniz'de Oniki Adalar olarak belirlediği depremin büyüklüğünü ise 5.4 olarak açıkladı

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 21.11'de merkez üssü Akköy olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Denizli kent merkezinde de hissedilen depremin, yerin 7,14 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

 

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