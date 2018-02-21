Muğla ve Aydın'da geçen yıl 441 hektar alan yandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Aydın ve Muğla\'da geçen yıl 233 orman yangınında 441 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, müdürlük binasında basın toplantısı düzenledi. Orman yangınlarının çıkış nedenleri hakkında yapılan istatistik çalışmaları hakkında da bilgi veren Müdür Çelik, \"Yüzde 11 ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 5 kasıt, yüzde 30 yıldırım ve yüzde 54\'ü de meçhul yangınlar. Orman yangınlarının dışında bölgemiz sorumluluk alanında 140 kırsal ve ziraat alanı yangınlarında, 366 hektar alan zarar gördü\" dedi.

Muğla\'nın diğer bölgelere oranla ayrıcalığı bulunduğunu vurgulayan Çelik, \"Birçok bölgede yılda 4-5 orman yangını çıkarken, Muğla\'da zaman zaman günde aynı anda 4-5 orman yangınına müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Bunun yanında coğrafi şartlar nedeniyle yıldırım yangınları, çıkan yangınlarda yüzde 30 gibi rakama tekabül ediyor\" diye konuştu.

Menteşe\'nin Zeytinköy Mahallesi\'nde 5 Eylül\'de ziraat arazisinde başlayarak mahalleye sıçrayan ve korku yaratan yangın hakkında da bilgi veren Çelik, \"Zeytinköy Mahallesi\'ndeki yangın ziraat alanında başladı. Yangın 10 dakika içinde evlere ulaştı. Arıcılar veya zeytinlik alanda yakılan bir ateşten kaynaklandığını sanıyoruz. Yangının çıkışından 10 dakika sonra helikopterler, bölgeye ulaştığında alevlerin evlere ulaştığını gördük. O gün Gökova Körfezi\'ndeki \'Deli Mehmet\' rüzgarının olması rüzgarın da etkisi ile alevler, 10 dakikada bir yön değiştiriyordu\" dedi.

Zeytinköy Mahallesi\'nde yanan alanlarda yüzde 85-90 oranında temizlik çalışmasının tamamlandığını belirten Çelik, temizlenen alanlara gelir getirici fidanların dikildiğini, bölgeye 7 bin zeytin fidanı dikiminin büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Ormanlık alanlarda alınan toplam izin oranının yüzde 2.5 olduğunu belirten Çelik, madencilik faaliyetleri için alınan izin oranının yüzde 0.3 olduğunu, elektrik, baraj, yol, çöplük alanı ve haberleşme gibi izin verilen alanın ise yüzde 2.2\'lik bir orana denk geldiğini söyledi.



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