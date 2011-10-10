-Muğla ve Antalya'ya ''kuvvetli yağış'' uyarısı MUĞLA (A.A) - 10.10.2011 - Muğla Meteoroloji Müdürlüğü, bölgede etkili olan kuvvetli yağışın yarın geceye kadar süreceğini belirterek, vatandaşları ani sel ve heyelan gibi muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin batı kesimlerinde devam eden yağışların yarın gece saatlerine kadar Muğla ve Antalya il genelinde çok kuvvetli, çarşamba günü ise Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Bölgede çok kuvvetli yağış bugünden itibaren etkili olmaya başlayacak ve 11 Ekim gecesi saat 23.00'e kadar etkisini sürdürecek. Yaşanacak kuvvetli yağış nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlarımız, ani sel, heyelan, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmalı.''