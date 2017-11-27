Muğla Valisi Civelek'ten deprem bölgesine ziyaret

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA Valisi Esengül Civelek, Muğla\'da meydana gelen depremlerden en çok etkilenen yerleşim yeri olan Ula ilçesine bağlı kırsal Arıcılar Mahallesini ziyaret etti.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ula Kaymakamı Ali Yılmaz ve AFAD Muğla İl Müdürü Temel Kışlal ile birlikte Muğla\'daki depremlerin en çok hissedildiği 25 haneli kırsal Arıcılar Mahallesi\'ni ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile bölgede kurulan çadırda görüşen Civelek, deprem esnasında ve sonrasında yaşananları dinledi, yapılabilecekler hakkında öneriler aldı. Ziyaretle ilgili yazılı açıklama yapan Vali Civelek, \"Can kaybının ve mal kaybının olmayışı tesellimizdir. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları karşılanmıştır. Hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Çadırda kalan vatandaşlarımız için Karabörtlen Köyümüzde misafirhane de hazırlanmıştır. Çadırda kalmayı tercih eden vatandaşlarımız istedikleri takdirde misafirhanede de kalabileceklerdir. Sahadaki AFAD ve Psikososyal destek ekiplerimiz ile hayatın olağan akışına dönmesi için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz\" dedi.

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