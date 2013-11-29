Muğla Valiliği'nden 'Başbakan geliyor' yasağı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Kasım ve 1 Aralık 2013 tarihlerinde Muğla merkez, Milas ve Fethiye ilçelerinde katılacağı toplu açılış törenlerinde, gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı bildirildi.

Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin özelleştirilme kapsamına alınmasına karşı çıkmak için 75 gündür eylem yapan maden ve enerji işçileri, seslerini duyurmak için geçen günlerde AKP Muğla İl Başkanlığı'na, bir gün sonra da Milas İlçe Başkanlığı'na yürümüştü. Bu gösterilere polis müdahalesi sonucu, 24 işçi yaralanmıştı. Başbakan Erdoğan 'ın yarın yapacağı ziyaret öncesi güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bu konuda şunlar kaydedildi:

"25.11.2013 günü il merkezi ve 26.11.2013 günü Milas ilçesinde gerçekleştirilen kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin devam edeceği, bu ve benzeri eylemlerin kamu düzenini ve kamu güvenliğini, başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkileyeceği, Sayın Başbakanımız'ın ilimizi ziyaretleri esnasında provokatif, kanuna aykırı eylemlerin önüne geçilmesi ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 29.11.2013-02.12.2013 tarihleri dahil olmak üzere belirtilen günler arasında il genelinde (ilçeler dahil) yapılmak istenen her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerle belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak toplu seyahatler milli güvenlik, kamu düzeni, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri gereğince, valilik makamının 28/11/2013 tarih ve 3011 sayılı kararıyla yasaklanmıştır."