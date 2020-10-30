Muğla Valiliği: Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum yok

Muğla Valiliği, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını açıkladı.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"30.10.2020 günü saat 14.51 sıralarında Ege Denizi açıklarında 6.6 büyüklüğündeki deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması devam etmekte olup, 15.30 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 adet deprem istasyonu bulunmakta olup gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."