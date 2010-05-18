Muğla olaylarına 7 tutuklama

T24

Kayıtlar ve delillerin incelendiğini ifade eden Vali Altıparmak, “Tutuklananların arasında bulunan polis memurunun aklanmasını diliyoruz. Soruşturma sürerken yeni tutuklamalar olursa yapacak bir şey yok. Herkes yaptığının cezasını çekecek. Toplumun huzuru için bu önemli” dedi. Açıklamasında basını da eleştiren Vali Altıparmak olayların abartıldığını belirtti. Vali Altıparmak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Perşembe günü Kötekli Mahallesinde bir lokanta taşlandı. Daha sonra olaylar sakinleşti. Haberlerde sanki Muğla’nın her tarafında bu olay yaşanıyor gibi verildi. Bu görüntüler Muğla’ya zarar veriyor. Turizm bölgesiyiz ve bize dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Bu mesajın doğru olması gerekirdi. Muğla karıştı diye haberler yayınlandı. Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum.”