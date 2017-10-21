Muğla merkezli uyuşturucu operasyonunda 25 gözaltı

MUĞLA, (DHA)- MUĞLA merkezli olarak 13 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Muğla merkezli olarak ülke genelindeki 13 ilde ve birçok ilçede, uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah 264 polisle eş zamanlı operasyon yapıldı. \'15 Temmuz Marmaris Şehidi Nedip Cengiz Eker\' adlı operasyonda Muğla, İstanbul, Mersin, Aydın, Batman, İzmir, Van, Diyarbakır, Siirt, Niğde, Yalova, Antalya ve Kırklareli illerinden toplam 25 kişi gözaltına alındı. 8 narkotik köpeğinin kullanıldığı aramalarda çeşitli nitelikte ve miktarda uyuşturcu madde ele geçirildiği belirtildi. Toplam 59 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu, diğer şüphelilerin arandığı belirtildi.



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