Muğla merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli adliyede

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA merkezli 13 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 36 zanlıdan, işlemleri tamamlanan 17\'si adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Muğla merkezli olarak ülke genelindeki 13 ilde ve birçok ilçede, uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen cumartesi sabahı 264 polisle eş zamanlı operasyon yapıldı. \'15 Temmuz Marmaris Şehidi Nedip Cengiz Eker\' adlı operasyonda Muğla, İstanbul, Mersin, Aydın, Batman, İzmir, Van, Diyarbakır, Siirt, Niğde, Yalova, Antalya ve Kırklareli illerindeki 25 adresteki 36 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 59 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, 23 kişinin aranmasına devam edilirken, Muğla\'ya getirilen zanlılardan, işlemleri tamamlanan 17\'si bugün adliyeye sevk edildi. 19 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



FOTOĞRAFLI