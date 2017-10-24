Muğla merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli daha adliyede

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA merkezli 13 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden işlemleri tamamlanan 10\'u daha adliyeye sevk edildi. Adliyeye dün sevk edilen ilk gruptaki 17 şüpheliden 14\'ü ise tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı\'nın koordinesinde, Muğla merkezli 13 il ve birçok ilçede, uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak 264 polisle eş zamanlı operasyon yapıldı. Geçen cumartesi sabahı düzenlenen operasyonda Muğla, İstanbul, Mersin, Aydın, Batman, İzmir, Van, Diyarbakır, Siirt, Niğde, Yalova, Antalya ve Kırklareli\'de 25 adresteki 36 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda 59 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, 23 kişinin aranmasına devam edildi. Muğla\'ya getirilen şüphelilerden, işlemleri tamamlanan 17\'si dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14\'ü tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10\'u daha bugün adliyeye sevk edildi.



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