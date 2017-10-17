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Muğla merkezli FETÖ operasyonunda 12 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı

17 Ekim 2017 16:14

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik yapılan operasyonda, \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden ikisinin aktif çalışan memur olduğu, çeşitli mesleklere mensup zanlıların tamamının \'ByLock\' programı kullandığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için bugün saat 07.00\'de, Muğla merkezli olarak İstanbul, İzmir, Urfa ve Van\'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürüdüğü bildirildi. Şüphelilerden bir kısmının ayrıca, örgüt liderinin talimatıyla kapatılan Bank Asya\'da hesap açtırdıkları da belirtildi.

 

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