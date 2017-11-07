Muğla merkezli 14 ilde FETÖ operasyonunda 32 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA merkezli 14 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne sızmış FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen ve bir kısmı meslekten ihraç edilmiş, bir kısmı ise aktif görevde olan 35 subay ve astsubayın yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı. Muğla merkezli Kütahya, İzmir, Ankara, Van, İstanbul, Bitlis, Trabzon, Tunceli, Kayseri, Şanlıurfa, Manisa, Adana ve Eskişehir illerinde bu sabah polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 32\'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin deniz, hava ve jandarma komutanlıkları personelini kapsadığı kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Muğla İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilecek.