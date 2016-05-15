"Muğla, İzmir ve Eskişehir'de üç saldırı önlendi, tutuklanan PKK'lılardan Beştepe'nin krokisi çıktı"

Habertürk gazetesi, Muğla, İzmir ve Eskişehir'de saldırı hazırlığı yapan üç kişinin tutuklandığını öne sürdü. "Sevk yazısında, diğer şüpheli S.Y.’nin PKK/KCK terör örgütünden aldığı talimatlarla Ankara’da yeni bombalama eylemleri planladıkları yerlere ilişkin krokiler çizip bu yerlerin fotoğraflarını örgüte gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi" ifadesinin kullanıldığı haberde, "Elde edilen dijital veriler ve video görüntülerinin incelenmesi sonucunda S.Y.’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, güvenlik kurumlarına ait bina ve tesisler, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Anıttepe Askeri Lojmanları ve Özel Harekât Daire Başkanlığı’na ait yerlerin krokilerini çizdiği, fotoğraflar çektiği, güvenlik önlemlerine ilişkin raporlar düzenlediği belirtildi" ifadeleri yer aldı.

Fevzi Çakır'ın imzasıyla yayımlanan (15 Mayıs 2016) haber şöyle:

Ankara Kızılay Güvenpark’ta 13 Mart’ta yaşanan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada; Ankara, İstanbul ve Kars’ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 3’ü tutuklanma talebiyle, 2’si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, 3 şüpheliyi “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “patlayıcı madde bulundurma” ve “37 kez nitelikli insan öldürme” suçlarından tutukladı.

Gömdükleri yerleri videoya almışlar

Sevk yazısında, A.K. ve S.K.’nın yanlarında kimliği belirlenemeyen bir kişiyle bombalama eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri 25 Ekim 2013’te 34 DN ... plakalı araçla Ankara Çamlıdere otoban yakınlarına götürüp gömdüklerinin belirlendiği kaydedildi. Şüphelilerin öncelikle İstanbul’un Şile ve Çatalca ilçelerinde ormanlık alana, “Hacı” lakaplı teröristin gösterdiği yerlere bidonlar içerisinde patlayıcı maddeleri gömdükleri, bunu videoya aldıkları tespit edildi. Bu patlayıcıların bulundukları yerlerden çıkarılarak muhafaza altına alınıp Ankara’ya götürüldüğü sevk yazısında yer aldı.

İzmir, Muğla ve Eskişehir

A.K. ve S.K.’nın Çamlıdere’den sonra “Hacı” lakaplı şahsın talimatları üzerine Muğla Köyceğiz yolu civarına, İzmir Bornova yolu üzeri Çiçekli Köy bölgesine ve Eskişehir Karaağaç Köyü civarına benzer şekilde patlayıcı madde bulunan bidonları kendi belirledikleri yerlere gömdüklerinin aktarıldığı sevk yazısında, kaydettikleri görüntüleri, “Hacı” lakaplı şahsa verdikleri ifade edildi. Şüphelilerin Eskişehir ve İzmir’de patlayıcı madde gömdükleri yere ilişkin yer gösterme işlemleri de yapıldı. A.K. ile S.K.’nın aynı mahiyetteki patlayıcı maddelerin amcalarına ait İstanbul Zeytinburnu’nda bir işyerinde bulunduğunu belirtmeleri üzerine yapılan aramada 4 adet 25 litrelik bidon, 2 adet 3 litrelik bidon içerisinde patlayıcı maddeler ele geçirildi.

Külliye'nin krokisi bulundu

Sevk yazısında, diğer şüpheli S.Y.’nin PKK/KCK terör örgütünden aldığı talimatlarla Ankara’da yeni bombalama eylemleri planladıkları yerlere ilişkin krokiler çizip bu yerlerin fotoğraflarını örgüte gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi. Elde edilen dijital veriler ve video görüntülerinin incelenmesi sonucunda S.Y.’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, güvenlik kurumlarına ait bina ve tesisler, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Anıttepe Askeri Lojmanları ve Özel Harekât Daire Başkanlığı’na ait yerlerin krokilerini çizdiği, fotoğraflar çektiği, güvenlik önlemlerine ilişkin raporlar düzenlediği belirtildi.