Muğla ve Antalya için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve Antalya'da bu gece saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yaptı.

Rüzgarın gece saatlerinden sonra etkili olmaya başlayacağı Muğla il genelinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına(50-74 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren kent genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Rüzgarın saatteki hızının 50 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, soba baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Kuvvetli fırtınanın salı günü saat 04.00’da civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.



