Muğla depreminin ardından uyarı: Hasarlı binalara girmeyin

Muğla'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından AFAD başkanı Mehmet Halis Bilden ve İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulundu. Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıları da sürüyor. Depremin ardından en büyüğü 4.8 olarak ölçülen 4 tane 4 üzeri deprem kaydedildi.

AFAD Başkanı'ndan uyarı

CNN Türk canlı yayınına konuşan AFAD başkanı Mehmet Halis Bilden de az hasarlı ya da hasarlı binalara vatandaşların girmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Gündoğdu: Midilli'nin benzeri

Yerbilim Uzmanı Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu ise yaptığı açıklamada 'Denizde olan bir deprem. Büyüklüğü de 6,8 ve 6,4 olarak açıklanmış durumda. Midilli'deki depremin benzeri bir deprem bu. O kıyıda Güney'de Gökova Körfezi'nde ve Bodrum'un hemen güneyinde olan bir deprem.

Artçıların olmaması tuhaf olur. Bunun artçıları da muhakkak olur. Normal bir şey. Deprem denizde meydana geldi' ifadelerini kullandı.

Artçılar sürüyor

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gökova Körfezi'nde saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01.52 ile 02.23 arasında 4 artçı deprem daha kaydedildi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.52'de 4,6 büyüklüğünde, saat 01.54'te 4,5 büyüklüğünde, saat 02.00'de 4,2 büyüklüğünde, saat 02.23'te ise 4,5 büyüklüğünde 4 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

4,6 büyüklüğündeki deprem Ege Denizi'nde yerin 14,57 kilometre derinliğinde, 01.54'teki 4,5 büyüklüğündeki deprem Gökova Körfezi'nde yerin 6,97 kilometre derinliğinde, 02.00'daki 4,2 büyüklüğündeki deprem yerin 2,52 kilometre derinliğinde, 02.23'teki deprem yerin 5,04 derinliğinde meydana geldi.