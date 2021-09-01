Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili 15'in üzerinde soruşturma dosyası açılmış

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla ve ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin 15'in üzerinde soruşturma dosyası açıldığını ve soruşturmaların "titizlikle yürütüldüğünü" bildirdi.

Başsavcı Yağcı, adli yıl açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, adli tatilde acil adli hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Bitmeyen salgın ve ciğerleri yakan orman yangınları keyifleri kaçırsa da hayatın devam ettiğini ifade eden Yağcı, "Yangınlara ilişkin soruşturmaları çok yönlü olarak ve titizlikle yürütüyoruz. İster kasten olsun ister tedbirsizlikle ormanları yakan herkes adalet önünde hesap verecek. Muğla ve ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili 15'in üzerinde soruşturma dosyası açıldı." diye konuştu.