Muğla'da da taksi krizi: Valilik taksicileri uyardı

İstanbul'da yaşanan taksi krizinin ardından Muğla'da da taksi krizi yaşanıyor. Muğla Valiliği'ne taksi şoförlerinin uzun mesafe, kısa mesafe bahanesi ile yolcuları almadıkları ve özellikle yabancı turistler yol bilmemesi nedeniyle yolu uzattıkları şikâyetleri geldi.

Muğla'da yaşayan yurttaşlar tarafından taksicilere yönelik şikâyetler artmasının ardından Muğla Valiliği uyması gereken kuralları hatırlatan kararları yayınladı.

TIKLAYIN: İstanbul'un taksi sorunu The Guardian'da; "Savaş başladı; sürücüler kontağı çevirin"

Muğla Valiliğinden yazılı açıklamada “Muğla sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı yönünde vatandaşlar tarafından şikayetler gelmektedir. Bunun yanında, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkarıldığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettikleri de şikayetler arasında yer almaktadır. Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu vatandaşlarımızdan gelen şikâyet ve taleplerden anlaşılmaktadır” denildi.

Emre aykırı hareket eden sürücülere söz edilen kanun maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanacağı belirtildi.