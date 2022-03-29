T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muğla'da rüşvet operasyonu; orman işletme müdürünün de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı

Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M. rüşvet operasyonunda gözaltına alındı

29 Mart 2022 16:14

Muğla'da, jandarmanın düzenlediği rüşvet operasyonunda, aralarında Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M.'nin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki 'rüşvet', 'irtikap', 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma' iddialarının ardından harekete geçti. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda; Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M., 2 işletme şefi, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi muhtarı Vedat K. ile birlikte toplam 25 kişi gözaltına alındı. Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. (DHA)

 

 

muğlarüşvet operasyonugözaltı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24