Muğla'da kadınlardan Pınar Gültekin cinayeti protestosu: İstanbul sözleşmesi yaşatır

Muğla'da bir araya gelen kadınlar, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesini protesto etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in bar işletmecisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinin ardından Türkiye'nin birçok yerinde protesto eylemleri gerçekleştiriliyor.

Muğla'da Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya çeşitli sivil toplum örgütü üyesi kadınlar cinayete tepki gösterdi. Düdük çalınarak, alkışlarla başlayan eylemde, "İstanbul sözleşmesi yaşatır", "Kadın dayanışması yaşatır", "Çocuk istismarının affı olmaz", "Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun" yazılı dövizler taşıyan kadınlar sık sık "Yaşasın kadın dayanışması" sloganları atarak erkek şiddetini protesto etti.