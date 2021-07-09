Muğla'da doktor, evinde ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe İlçesinde askeriyeden emekli Menteşe Belediyesi iş yeri hekimi olduğu öğrenilen doktor Semih Şenöz evinde ölü olarak bulundu.
İddiaya göre, doktor Semih Şenöz'ün izne çıkan ailesi, Şenöz'den haber alamayınca durumu Gülağzı Muhtarı Hasan Altaş'a bildirdi. Eve giden Muhtar Altaş, kapıyı çaldı.
Kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Eve giren sağlık ekipleri Semih Şenöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından emekli doktorun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. (İHA)