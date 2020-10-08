Muğla’da 32 saha JES için ihaleye çıkarılıyor

İktidar, jeotermal enerji santralları (JES) için Muğla’da 32 sahayı ilana çıkardı. 30 yıl süreyle katliama açılacak yerler arasında doğa ve turizm harikası Bodrum Mazı, tarihi Bafa, Türkbükü, Dalyan, Datça ve Marmaris’teki sahalar bulunuyor.

Cumhuriyet'ten Mutafa Çakır'ın haberine göre, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda 32 adet jeotermal sahanın (28 arama, 4 işletme) ihale edileceği bildirildi. İhale ile 3 yıl süreli arama ruhsatı ve 30 yıl süreli işletme ruhsatı verilecek.

Muhammen bedeli 51 bin lira olan da var 656 bin lira olan da. Sahaların en büyüğü 4992,56 hektar. Arama ruhsatlı sahalar arasında doğa harikası Bodrum Mazı, denizi meşhur Marmaris Turunç, Bozburun, İçmeler, Milas Ören, aynı zamanda tarihi geçmişi de bulunan Milas Gölyaka-Şenköy-Bafa, turizm merkezi Bodrum, caretta carettaların yuvalama alanları da olan kendine özgü doğasıyla Dalyan, Türkbükü ve Datça da var.

Bunların dışında Bodrum Gökbel, Yalıkavak, Dalaman, Seydikemer, Milas Bozalan-Kayaönü, Menteşe, Ula, Bodrum Çamlık, Yatağan, Marmaris Alayar da bulunuyor.

İşletme ruhsatlı sahalar da şöyle sıralanıyor: Milas Karahayıt, Bodrum Dereköy, Köyceğiz, Datça. İhaleler 26 Ekim’de sabah 09.30’dan itibaren 10’ar dakika arayla yapılacak.

Seydikemer’den Bodrum’a kadar her yerin ihaleye açıldığını söyleyen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, yerel yönetimlerin de sivil toplum örgütlerinin de ihalelerden haberinin olmadığına dikkati çekerek, "İstanbul’a ihanet ettik demişlerdi, şimdi sıra Muğla’ya mı geldi" diye sordu.