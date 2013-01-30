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Muğla Cezaevi'nde toplu intihar girişimi!

Muğla E Tipi Cezaevi'nde mahkumların sıvı deterjan içerek intihar etmeye çalıştığı ileri sürüldü

30 Ocak 2013 21:29

Muğla E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 5 mahkumun, kendilerine kötü davranıldığını ileri sürerek intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Hastaneye kaldırıldıkları belirtilen mahkumların tedavilerinin ardından cezaevine gönderildikleri ileri sürüldü.

Cavit Akgün'ün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan  haberine göre, olay dün akşam saatlerinde Muğla'nın Düğerek Mahallesi'nde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi.

Yaşları 15 ile 17 arasında değişen, cezaevinin B Blok 6'ncı odasında kalan ve kasten adam öldürme, hırsızlık, cinsel istismar suçlarından tutuklu bulunan K.K., A.Ö., S.M., M.A.V. ve A.D. adlı mahkumlar toplu olarak sıvı deterjan içti.

Mahkumların sürekli olarak kusmalarından şüphelenen infaz koruma memurları hemen ambulans çağırdı. Mahkumlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan mahkumlar müşahade altında tutulduktan sonra, sağlık durumlarının iyi olması üzerine bu sabah cezaevine götürüldü.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan iddialarla ilgili bir açıklama yapılmazken, Muğla Baro Başkanı Mustafa İlker Gürkan, "Baro Saymanı Avukat Levent Akgün arkadaşımız cezaevinde yaşanan olayla ilgili olarak araştırmalarına başladı. Konuyu ayrıca Muğla İnsan Hakları Kurulu'na bildirdik. Onlar araştırma yapacaklar" dedi. 

 

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