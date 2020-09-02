Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den Koronavirüs tepkisi: Süreç belediye başkanlarından bile saklanarak yürütülüyor!

Salgın ‘turizmin kalbi’ Muğla’yı da vurdu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Alınan kararlar tamamıyla ekonomik. Türkiye’nin ve dünyanın böyle bir açılmaya ihtiyacı var ama tedbirler çok daha sıkı olmalıydı. Ayrıca süreç belediye başkanlarından bile saklanarak yürütülüyor. Bu çok yanlış…” diye konuştu. Gürün, "Ben ilimin ilçemin durumunu bilmeden nasıl önlem alacağım?" sorusunu dile getirdi.

Birgün'de yer alan habere göre, Gürün, yaşanılan bu sürecin tüm insanların bakış açısını değiştirdiği görüşünde. Gürün’ün verdiği bilgilere göre bu süreçte insanlar Muğla’ya akın etti. Gürün, şöyle konuşuyor:

“Köy evleri, villalar, tekneler doldu. Çünkü insanlar yaşam tarzını değiştirmeye başladı. Bu virüs tüm dünyayı negatif açıdan olsa da eşitledi. Virüs hangi ülkeye gelse o ülke insan odaklı değil para odaklı olduğunu anladı. Ben bir başkan ve hekim olarak elimden geldiğince önce insan odaklı bir anlayış benimsedim. Şehir ile birlikte bir seferberlik ilan ederek tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık.”

Osman Gürün, normalleşme sonrasında kentte neler yaşandığını şöyle anlattı:

"Bayramda ve salgının ilk anlarında başka tedbirler almak gerekirdi. Giriş çıkışlarda test yapılarak seyahate izin verilmeliydi. Bunların hiçbiri yapılmadı. Alınan kararlar tamamıyla ekonomik. Türkiye’nin ve dünyanın böyle bir açılmaya ihtiyacı var ama tedbirler çok daha sıkı olmalıydı. Ayrıca süreç belediye başkanlarından bile saklanarak yürütülüyor. Bu çok yanlış… Ben ilimin ilçemin durumunu bilmeden nasıl önlem alacağım? Ben giriş çıkışlar ilk açıldığında ilçelere giriş çıkışların kısıtlanmasını, Bodrum’a yasak konulması gerektiğini söyledim. Bir yerde olanı neden başka yere taşıyoruz. Bu süreçleri objektif değerlendirip kışın gelebilecek yeni sıkıntılarda önlemler gerçekçi, şeffaf ve daha sıkı olmalıdır. Sadece sağlık değil eğitim, ekonomi, turizm gibi sektörlerde de sıkıntı ve güvensizlik hat safhada. Göz göre göre kaosa gittik.”

"Sağlıklı bir geleceğe ancak, iyi tarım politikaları ile ulaşabiliriz"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, pandeminin tarım sektörünü vurduğunu aktarıyor. Gümüş’ün aktardığına göre turizm sektöründeki durağanlık işsizliği had safhaya çıkarttı. Şöyle konuşuyor Gümüş:

“Birçok genç köylerine dönmeye başladı. Covid-19 salgını ülkemizde görülmeye başladığı andan itibaren belediye olarak tedbirlerimizi almaya başladık. Sağlıklı bir geleceğe ancak, iyi tarım politikaları ile ulaşabiliriz.”

"AKP tercihini açık olarak sermayeden yana kullanmıştır"

CHP Muğla Milletvekilli Süleyman Girgin de şunları anlattı:

“AKP tercihini açık olarak sermayeden yana kullanmıştır. Ülkenin bütün kaynakları birkaç müteahhitte, medya baronuna ve finans spekülatörüne peşkeş çekilmiş; akla, mantığa sığmayan hazine garantileri yoksulun cebinden çıkıp zenginlere akmıştır. Bu nedenle halkımız bir yandan halk sağlığı mücadelesi ile uğraşırken öte yandan AKP’nin emekçi yoksul düşmanı politikaları ile baş başa kalmıştır.”