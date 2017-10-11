Muğla Başsavcısı Yavuz'dan 'terör operasyonları' açıklaması

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla bölgesinde tespit edilen 19 teröristten 5\'inin operasyonda öldürüldüğünü, 1\'inin kendisini patlatarak intihar ettiğini, 8\'inin tutuklandığını, 4\'ünün halen gözaltında olduğunu, 1\'inin ise yakalanmasına çalışıldığını açıkladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde düzenlenen operasyonların ardından yazılı açıklama yaptı. Başsavcı İlyas Yavuz\'un yaptığı açıklamada, Seydikemer ve Köyceğiz\'deki yapılan operasyonlar öncesinde bölgede toplam 19 teröristin tespit edildiği, bunlardan 8\'inin tutuklandığı, 4\'ünün halen gözaltına bulunduğu, 5\'inin operasyonda öldürüldüğü, 1\'inin kendisini patlatarak yaşamına son verdiği bildirildi. Firari olan 1 teröristin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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