Muğla, Balıkesir, Hatay ve Bilecik'te orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Karaburun Mahallesi Ekşiliyurt mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 1 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 2 itfaiye, 40 orman yangını söndürme işçisi ve vatandaşlar tarafından müdahale edildi.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının başladığı yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Balıkesir

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan ve rüzgarın etkisiyle giderek büyüyen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sarıfakılar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını geniş bir alana yayıldı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınması için yoğun çalışma sürdürülüyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve yakın bölge müdürlüklerinden talep edilen bir yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve 20'nin üzerinde arazözle müdahale edilen yangın, bölgedeki yerleşim birimlerini tehdit ediyor.

Hatay

Belen ilçesine bağlı Çakallı köyü yakınlarında çıkan orman yangınının tek nokta hariç büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

Çakallı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 5 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Osmaniye'den gelen arazözlerle müdahale edildi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 25 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, yer ekiplerinin müdahalesiyle söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bilecik

Alınan bilgiye göre,Gölpazarı ilçesine bağlı Derecikören köyü Düz Meşe mevkisinde arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ot yangını olarak başlayan daha sonra Küçük Susuz köyü bölgesindeki kızılçam ormanlarına sıçrayan yangını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen Osmaneli Orman İşletme Şefliği ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazöz ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahale etti.

Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.