T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

12 Ekim 2020 12:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında  saat 11.53'te 4.0  büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 18 kilometre.

 

ETİKETLER

MuğlaDatçaAFADdeprembüyüklük
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24