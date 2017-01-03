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“Müge Anlı’yı MİT Müsteşarı olarak atamayı düşünmezler mi?”

CHP’li Demir, terör saldırıları ile ilgili yaptığı konuşmada MİT’e yüklendi

03 Ocak 2017 22:00

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Türkiye’de yaşanan saldırılara ilişkin olarak Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) yüklendi ve "Müge Anlı’yı MİT Müsteşarı olarak atamayı düşünmezler mi" diye sordu.

 Prof. Dr.  Nurettin Demir, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı bir dakikalık konuşmasında şunları söyledi: 

“2017 Yılının mutlu, bereketli ve terörsüz bir yıl olmasını diliyorum. Terör olaylarında yaşamını kaybedenlere Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sabırlar diliyorum. Halkımız terör olaylarından, ölümlerden bıktı. Mutsuzluk, umutsuzluk, korku yerleşti. Müzmin, kronik bir hastalık gibi tüm toplumu sardı. OHAL’e rağmen güçlü bir MİT’e ve İçişleri Bakanlığına rağmen sözüm ona, terörler durmuyor, ölümler bitmiyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan iki yüzden fazla terör olayını ön göremedi, önleyemedi. Hala görevi başında. Televizyon programcısı Müge Anlı ise 54 faili meçhul olayı aydınlattı, 740’dan fazla kayıp insanımızı buldu. Benim önerim hükümete, Mit Müsteşarı, İçişleri Bakanı hala, neden görevine devam ediyor? Müge Anlı’yı MİT Müsteşarı olarak atamayı düşünmezler mi?"

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