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Müge Anlı'ya RTÜK'ten ceza geldi

Müge Anlı, Van depreminin ardından programında "Canımız istediği zaman polise, askere taş atıyoruz, bir şeyler olunca da hadi polis, hadi mehmetçik diyoruz" diye yaptığı a&cce

25 Kasım 2011 02:00


T24 - Müge Anlı, Van depreminin ardından programında "Canımız istediği zaman polise, askere taş atıyoruz, bir şeyler olunca da hadi polis, hadi mehmetçik diyoruz" diye yaptığı açıklamaya RTÜK'ten ceza geldi.


Müge Anlı, 'Canımız istediği zaman polise, askere taş atıyoruz, bir şeyler olunca da hadi polis, hadi mehmetçik' diyoruz diye yaptığı açıklamaya RTÜK'ten ceza geldi.
RTÜK Üst Kurulu'ndan, 'gerek yok' diyen uzman raporuna karşın 'Bir program yayın durdurma' geldi.


Karar 'yayınlar, halkı kin ve nefret duygularına sürükleyemez' ilkesinin 'ihlali' nedeniyle oybirliğiyle alındı. Tekrarı halinde birkaç kez kapatma ya da ağır para cezası gündeme gelebilecek. Genellikle 'uyarı' veren RTÜK'ün, bu kez 'yayın durdurma'sı dikkat çekti.



Müşavir Lüzum Yok Dedi


RTÜK Hukuk Müşaviri Avukat Arslan Narin'in uzman raporunda ise cezaya gerek olmadığı vurgulandı. Narin raporunda, Anlı'nın 'deprem vesilesiyle değişik duygularını dile getirdiğini' savunarak, 'sözlerin an itibarıyla değil sonraki yorumlar nedeniyle tepki gördüğünü' belirtti.



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