Müge Anlı’nın programında cinayet sanığının sözleri yayınlandı: Ben öldürdüm, sıra sende!

Sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı ATV'de 'yayınlanan Tatlı Sert' programında, Kayseri'de cinayetten tutuklu yargılanan AHY'nin telefon konuşmaları yayınlandı. Konuşmalarda, sanığın eşine, "Ben öldürdüm, ne yapacaksın. Sıra sende, sıra senin kardeşinde" dediği duyuluyor.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu sanık A.H.Y., duruşma salonunda hazır edildi. Ayrıca öldürülen Mehmet Avcı'nın yakınları olan şikayetçiler Ö.A. F.A., A.A. ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Telefon kayıtları dinleyenleri şoke etti

sözcü'nün haberine göre, bir televizyon programına da konu olan cinayet sonrası sanık A.H.Y. ile eşi A.Y. arasında geçen 3 bölümden oluşan telefon kayıtları dinlendi.



Telefon kayıtları dinlenmeden önce mahkeme başkanı duruşmayı izleyenlerine ses kaydının 'küfür ve hakaret içerikli' olduğu uyarısında bulundu. Ses kaydında sanığın eşi A.Y.'nin 'Mehmet öldürülmüş biliyor musun? Kim öldürmüş?' sorusuna sanığın “Eline koluna sağlık. Onu paramparça etmişler. Kafası beyni yokmuş. Hem kafasını ezmişler, hem sıkmışlar. Her şeyden haberim var” dediği duyuldu. A.Y., “Kim yapmış olabilir ki?” sorusuna ise, A.H.Y. şu cevabı veriyor: “Mesela ben. Tek ben yaparım o işi, zevkle. Birinci isim de zaten benim. Ayağındaki çorabı ile dövmeden bilmişler. He ben öldürdüm, ne yapacaksın. Sıra sende, sıra senin kardeşinde” dediği duyuldu.

"Benim iki çocuğumu aldı"

Sanık A.H.Y. eşi ile geçen telefon kayıtlarını doğrulayarak, “O benim 2 çocuğumu aldı. Ben ona hayatımı verdim. Çocuklarıma DNA yapma durumuna kadar geldim. Eşimi bir ayda 57 kişi ile yakaladım. Onu korkutmak için söyledim” dedi.

Ses kaydını dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Ses kaydı dinlendiği sırada Mehmet Avcı'nın şikayetçi ailesi gözyaşlarına boğuldu. İki celsede 16 tanığın dinlendiği dava beklenen rapor nedeniyle ertelendi.