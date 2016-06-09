T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müge Anlı’nın programında cinayet sanığının sözleri yayınlandı: Ben öldürdüm, sıra sende!

Ses kaydı dinlendiği sırada öldürülen Mehmet Avcı'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu

09 Haziran 2016 23:53

Sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı ATV'de 'yayınlanan Tatlı Sert' programında, Kayseri'de cinayetten tutuklu yargılanan AHY'nin telefon konuşmaları yayınlandı. Konuşmalarda, sanığın eşine, "Ben öldürdüm, ne yapacaksın. Sıra sende, sıra senin kardeşinde" dediği duyuluyor.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu sanık A.H.Y., duruşma salonunda hazır edildi. Ayrıca öldürülen Mehmet Avcı'nın yakınları olan şikayetçiler Ö.A. F.A., A.A. ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

 

Telefon kayıtları dinleyenleri şoke etti

 

sözcü'nün haberine göre, bir televizyon programına da konu olan cinayet sonrası sanık A.H.Y. ile eşi A.Y. arasında geçen 3 bölümden oluşan telefon kayıtları dinlendi.

Telefon kayıtları dinlenmeden önce mahkeme başkanı duruşmayı izleyenlerine ses kaydının 'küfür ve hakaret içerikli' olduğu uyarısında bulundu. Ses kaydında sanığın eşi A.Y.'nin 'Mehmet öldürülmüş biliyor musun? Kim öldürmüş?' sorusuna sanığın “Eline koluna sağlık. Onu paramparça etmişler. Kafası beyni yokmuş. Hem kafasını ezmişler, hem sıkmışlar. Her şeyden haberim var” dediği duyuldu. A.Y., “Kim yapmış olabilir ki?” sorusuna ise, A.H.Y. şu cevabı veriyor: “Mesela ben. Tek ben yaparım o işi, zevkle. Birinci isim de zaten benim. Ayağındaki çorabı ile dövmeden bilmişler. He ben öldürdüm, ne yapacaksın. Sıra sende, sıra senin kardeşinde” dediği duyuldu.

 

"Benim iki çocuğumu aldı"

 

Sanık A.H.Y. eşi ile geçen telefon kayıtlarını doğrulayarak, “O benim 2 çocuğumu aldı. Ben ona hayatımı verdim. Çocuklarıma DNA yapma durumuna kadar geldim. Eşimi bir ayda 57 kişi ile yakaladım. Onu korkutmak için söyledim” dedi.

 

Ses kaydını dinlerken gözyaşlarına boğuldu

 

Ses kaydı dinlendiği sırada Mehmet Avcı'nın şikayetçi ailesi gözyaşlarına boğuldu. İki celsede 16 tanığın dinlendiği dava beklenen rapor nedeniyle ertelendi.

ETİKETLER

müge anlıatvtatlı sert

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24