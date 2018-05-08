"Müge Anlı, Tolga Zengin'den özür diledi"

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası ''taraftar her şey söyleyebilir'' yorumunda bulunan sunucu Müge Anlı'nın daha sonrasında Fenerbahçe taraftarının küfür ettiği Tolga Zengin'den özür dilediğini söyledi.

Beşiktaş - Kaysersipor maçında Siyah-Beyazlı taraftarların Müge Anlı aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulunması hakkında konuşan Engin, yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Müge Anlı’nın yaptığı açıklamaların hemen ardından yanlış olduğunu fark ettiğini ve Tolga Zengin’i arayarak özür dilediğini söyleyen Sinan Engin, Beşiktaş-Kayserispor maçında Müge Anlı'ya küfürlü tezahüratta bulunan Beşiktaş taraftarına bunun yakışmadığını ifade etti.