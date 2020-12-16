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Müge Anlı, Şaban Vatan’a tazminat davası açtı

16 Aralık 2020 19:01

ATV’de Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan’a manevi tazminat davası açtı.

Uzun süredir kızının ölümünü aydınlatmaya çabalayan Şaban Vatan Anlı'nın kendisine dava açtığını böyle duyurdu:

“Buyurun Müge Anlı hali. Rabia Nazımızın Ardından iddia edilen suçlu kişiyle röportaj kaydını saklayan intihar iftirası atan Müge Anlı.”

 

Sosyal medyada bir vatandaşın "Neden dava açtığını da yazar mısınız" ifadeleri üzerine Şaban Vatan, "Durumunu kamuoyunda ifşa ettiğim için. Rabia Nazımızın ardındaki süreci incelemek için Eynesil'e gönderdiği ekibini ATV patronundan aldığı telefonla ekibi geri çekti. Cinayeti ortaya çıkartan röportajı gizledi. Kendi durumu ortaya çıkınca Rabia Nazımızın üzerine iftira attı" diye yanıt verdi.

 

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