Müge Anlı: Palu ailesi cinayeti itiraf etti

Müge Anlı, sunuculuğunu yaptığı 'Tatlı Sert' programında, taciz, tecavüz, cinayet ve büyü iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan ve dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Palu ailesinin cinayeti itiraf ettiğini duyurdu.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, dün çıkarıldıkları mahkemece tutukluklandı. Baba Harun Palu serbest ise serbest bırakılmıştı.

Günlerce aile fertlerini konuk eden Müge Anlı, bugün canlı yayında Palu ailesi ailesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Beş yıl önce kapanan soruşturma dosyasının, yaptıkları yayınların ihbar kabul edilmesi üzerine yeniden açıldığını hatırlatan Anlı, ailenin Meryem ve Melike Tahnal'ı öldürdüklerini itiraf ettiğini söyledi.