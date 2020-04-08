Müge Anlı'nın programında 50 kişinin işten çıkarıldığı iddiasına yapımcı şirketten yalanlama

ATV’nin en çok izlenen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in, yayına ara vermesinin ardından 50 çalışanın görevine son verildiği iddiasıyla ilgili yapımcı şirketten açıklama geldi. İddiaları yalanlayan şirket, "Çalışanlarımız bile biliyor böyle bir şey olmadığını ve bizi arayıp sormuyorlar. SGK çıkışları yapılmadı, maaş alamama durumu yok" dedi.

MedyaTava'ya açıklamada bulunan Mavi Klaket Yapım yönetimi iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinde 61 kişi çalışıyor. Haber ekibi ve istihbarat ekibi evde çalışıyor. Montaj ekibi burada. Koronavirüs nedeniyle geçici bir süre yayına ara verdik. Bunlar aslı astarı olmayan haberler. Çalışanlarımız bile biliyor böyle bir şey olmadığını ve bizi arayıp sormuyorlar. SGK çıkışları yapılmadı, maaş alamama durumu yok. Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi bir programda 50 kişinin işine son verilmesi söz konusu olabilir mi?" ifadelerine yer verildi.

Yapım şirketi ayrıca, şimdilerde eski bölümleri banttan yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının pazartesi günü canlı yayınla ekrana dönebileceğini de söyledi.