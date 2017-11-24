Mugabe'nin ardından Zimbabve borsası çöktü

Zimbabve'de 15 Kasım'da ordunun yönetime el koyarak Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin 37 yıllık iktidarının sona ermesine yol açmasından beri borsanın yüzde 40 oranında düştüğü belirtildi. Reuters ajansının haberine göre Zimbabve borsasının 9 günlük kaybı 6 milyar doları buldu. Ordu yönetime el koymadan önce 527.27 puan olan borsa endeksinin 315.12 puana düştüğü aktarıldı. Sadece bugün 4.4 puanlık düşüş yaşandı.

100 trilyon doları görmüşlerdi

21 Kasım'da azil süreci başlatılınca istifasını vermek zorunda kalan, karşılığında dokunulmazlık alan 93 yaşındaki Mugabe'ye yöneltilen eleştiriler arasında insan hakları ihlalleri kadar kötü ekonomi yönetimi de başı çekiyor. 2009'da hiperenflasyon yüzünden 100 trilyon Zimbabve doları piyasaya sürülmüştü, ama topu topu 30 ABD doları ediyordu.

Timsah cuma yemin ediyor

Geçen hafta ordunun harekete geçmesini, Robert Mugabe'nin eşi Grace'i halefi yapabilmek için Devlet Başkanı Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yi görevden alması tetiklemişti. Askeri darbenin ardından ülkeye geri dönen 'timsah' lakaplı 75 yaşındaki Mnangagwa, yarın sabah 60 bin kişilik bir stadyumda yemin ederek devlet başkanlığını üstlenecek. İktidar partisi ZANU-PF'nin kilit isimlerinden olan eski istihbarat şefi ve savunma bakanı Mnangagwa da halefi gibi muhaliflere baskı kampanyası yürütebilir. Mnangagwa'ya tüm Zimbabvelileri temsil eden bir koalisyon hükümeti kurması çağrıları yapılıyor.