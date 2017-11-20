Mugabe koltuğu bırakmamakta ısrarlı

Afrika ülkesi Zimbabve'de ordunun müdahlesi sonrası partisi ZANU-PF (Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi) tarafından genel başkanlık görevinden alınan Devlet Başkanı Robert Mugabe istifa etmeyeceğini açıkladı.

Kameraların karşısına geçerek ulusa seslenen Mugabe partisinin Aralık ayındaki kongresine başkanlık edeceğini açıkladı.

93 yaşındaki Mugabe'nin 20 dakika süren konuşmasında, devlet başkanlığı görevi bıraktığını açıklaması bekleniyordu.

Ordunun yanlış hiçbir şey yapmadığını belirten Mugabe kendisinin ise geçmişte bazı hatalar yaptığını kabul etti.

Komuta kademesiyle pazar günü gerçekleştirdiği ikinci görüşmede ortak şekilde ülkeyi normale döndürmenin gerekliliğini tartıştıklarını belirten Mugabe, geçmişteki başarısızlıkların öfkeye sebep olmuş olabileceğini kaydetti.

Askeri müdahalenin ülkedeki anayasal düzene ve başkanlık makamına tehdit olmadığını söyleyen Mugabe, ekonomi dahil endişe yaratan konuların farkında olduğunu ancak devletin ana kurumlarının işlediğini ifade etti.

Genel başkanlıktan azledildi

Mugabe'nin bu açıklamaları, iktidardaki ZANU-PF'nin devlet başkanını parti başkanlığı görevinden almasından birkaç saat sonra geldi.

Parti başkanlığına eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa getiren. ZANU-PF Mugabe'den Pazartesi öğle saatlerine kadar istifa etmesini istemişti. Parti yönetimi aksi takdirde Mugabe'nin azledileceğini bildirdi.

Ülkede Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen binlerce kişi, başkent Harare'de yürüyüş düzenlemişti.

Zimbabve ordusu, geçen hafta çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride ise askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.

Reuters/AFP/GY/HS

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